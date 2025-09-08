日本興業銀行（現みずほ銀行）次長時代、カタールLNG（液化天然ガス）第1号案件を担当した。諸々の折衝後、資金計画概要・合意書調印の為、カタール・ドーハを訪問したのは1993年12月のことだ。 サウジアラビアの北辺、ペルシャ湾に小さく棘のように突き出ているカタール。国土は極小、原油生産量も小さい。当時、クウェートやアブダビ等と比し中近東内で格落ちの小国だった。サッチャー