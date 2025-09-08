クロス円も軒並みの円安進行、ユーロ円は173円60銭台付ける＝東京為替 週末の石破首相による総裁辞任表明を受けて、週明けの市場は円安が優勢。ドル円だけでなくクロス円も軒並みの円安。ユーロ円は先週末終値の172円74銭から173円60銭台まで一時上昇、ポンド円は先週末の199円15銭から199円89銭を付けた。 EURJPY173.51GBPJPY 199.84