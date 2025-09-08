9日0:00米NY連銀インフレ期待（8月） 1:30ビルロワドガロー仏中銀総裁、会議出席 自民党「臨時総裁選」実施要求の意志確認・結果発表（※締め切り15時） バイル仏首相の内閣信任投票実施 中国全国人民代表大会（全人代）常務委員会（12日まで） ブラジル大統領、BRICS首脳電話会議開催 FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～18日） ※予定は変更することがあります