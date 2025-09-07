慶應義塾大学の研究員らは、緑茶やコーヒーの摂取習慣と認知症リスクの関連を検討しました。コホート研究の結果、緑茶を1日2～3杯飲む人は、飲まない人と比べて認知機能低下のリスクが有意に低いことが明らかになりました。特に男性において強い保護効果が認められたほか、コーヒーについても高齢者で効果が示されました。この内容について勝木医師に伺いました。 監修医師：勝木 将人（