2025バレーボール女子世界選手権（世界バレー）の最終順位が決定した。 8月22日（金）に開幕した女子の世界バレー。7日（日）に決勝戦が行われ、女子イタリア代表が女子トルコ代表を下して2度目の優勝を果たした。 3位はFIVB世界ランキング2位の女子ブラジル代表、そして3位決定戦でブラジルにあと一歩のところで敗れた女子日本代表は4位という結果だった。 なお、2大会連続優勝中だった女子セ