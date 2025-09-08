宮崎県警は５日、男性の死体調査の際に見つかった現金１１万６０００円、財布、携帯電話、運転免許証、鍵を都城署で保管中に紛失したと発表した。発表によると、男性は８月１４日、都城市内の自宅で見つかり、死亡が確認された。一人暮らしだった。現金などは男性宅で見つかり、同署で貴重品として保管。同２５日午後５時頃、同署の刑事１課執務室で課長が貴重品の現物確認をした際に紛失がわかった。県警は署員や外部による