バッグにキーホルダーをジャラ付けするのがトレンドの昨今、好みのデザインを探している人も多いのでは？ 今回はそんな大人世代に向けて、お手頃価格で大人可愛いアイテムがそろう【3COINS（スリーコインズ）】のキーホルダーをご紹介します。プチプラとは思えない高見えデザインから、思わず笑顔になる可愛らしいデザインまで幅広く集めました。ぜひチェックしてみてください。 ぷっくりとした形