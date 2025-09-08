子供と一緒のお出かけは楽しくもありますが、親の立場では大変なことが多いですよね。突然走り出したり、ぐずり出したり、先が読めないことが多くて気を抜く暇もありません。そんなふうに大変なのは理解しているのですが……筆者の体験談を紹介します。 子供とプール 長い時間行列に並びながら、子供のお世話をするのが大変なのはみんな承知です。ですが本人がケガをしたり、他人に迷惑をかけてしまうことも考えて