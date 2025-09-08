日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金曜・前５時５０分）は８日、石破茂首相が７日午後６時から記者会見し、自民党総裁を辞すると発表したことを報じた。ＭＣで同局の水卜麻美アナウンサーは「昨日、石破総理大臣は緊急の記者会見を開き、辞任の意向を表明し次の自民党総裁選には立候補しない考えを示しました」と紹介。さらに「会見では具体的な数字も出し、成果を強調しました」と伝えた。