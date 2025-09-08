◆米大リーグロッキーズ１―８パドレス（７日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ナ・リーグ西地区で首位争いを繰り広げるパドレスが７日（日本時間８日）、敵地でのロッキーズ戦を８―１で圧勝し２連勝。首位ドジャースとのゲーム差「１」をキープした。パドレスは１回にマチャドが３試合ぶりの２３号２ランで先制するなど、５回までに計４本塁打が飛び出した。投げては右腕シースが５回を４安打１失点、救援陣が