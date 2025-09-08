◆報知新聞社後援◇静岡学生野球第３節第２日聖隷クリストファー大０−１０静岡大＝６回コールド＝（７日・松前球場ほか）２２年春以来のリーグ優勝を目指す静岡大が開幕６連勝を飾った。聖隷クリストファー大に１０―０で６回コールド勝ち。公式戦初登板の右腕・松村諭投手（２年）が５回１安打無失点の好投で初白星を挙げた。テンポ良く１５個のアウトを積み上げた。初回、先頭打者に二塁打を許したものの、被安打はこの