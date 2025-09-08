メ～テレ（名古屋テレビ） 7日、岐阜県岐南町の町議会議員選挙が行われ、99件のセクハラを認定され辞職した小島英雄前町長が当選しました。 岐南町の小島英雄前町長（75）は女性職員に対して抱きつくなど99件のセクハラ行為を第三者委員会の調査で認定され去年辞職しました。 町議会議員選挙には定数10人に対し16人が立候補し、7日投開票が行われ、小島前町長は通算8回目となる当選を決めました。 「今まで一生懸命