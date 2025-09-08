厚生労働省「簡易生命表（令和6年）」によると2024年の日本人男性の平均寿命は81.09歳。 【画像】祖母からも気になるメッセージが届きました 今SNS上ではそんな平均寿命を迎えた男性の心境を表現したLINEメッセージが大きな注目を集めている。 「81歳以上のおじいちゃんってみんなこう思ってるんかな」 と自身の祖父からのメッセージを紹介したのはかにパラダイスさん（@kanipara_dise）。 「ハーイ