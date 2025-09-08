暑い時期や食後にリフレッシュしたいときに無糖の「炭酸水」を愛飲している人は多いと思います。一方、ネット上では「炭酸水は体にいいの？」「飲み過ぎても大丈夫？」などの声が上がっています。そもそも、無糖の炭酸水を飲み過ぎた場合、体にどのような影響を及ぼす可能性があるのでしょうか。炭酸水を飲むメリットや、体質や持病の関係で炭酸水の摂取を控えた方がよい人の特徴も含め、日本橋人形町消化器・内視鏡クリニック