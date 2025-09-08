³ùÅÄÂçÃÏ¤ò¥Ü¥é¥ó¥Á¤Çµ¯ÍÑ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIFA¥é¥ó¥¯17°Ì¡Ë¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö9·î6Æü¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡¦¥³¥í¥·¥¢¥à¤Ç¥á¥­¥·¥³ÂåÉ½¡ÊÆ±13°Ì¡Ë¤È¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢0-0¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¤¿¡£ÍèÇ¯¤ÎËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥Û¥¹¥È¹ñÁê¼ê¤Ë1996Ç¯°ÊÍè¡¢29Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡È5Ç¯Á°¡É¤«¤é¤Î¿Ê²½¤ò¸«¤»¤¿¡£À¤³¦¤Ç¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÁª¤ó¤ÀÅú¤¨¤Ï¡¢³ùÅÄ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Áµ¯ÍÑ¤À¤Ã¤¿¡£2023Ç¯10·î17Æü¤Î¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢Àï¡Ê2-0¡Ë°ÊÍè¡¢Ìó2Ç¯