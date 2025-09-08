韓国政府が米ジョージア州の現代自動車グループとLGエナジーソリューションの合弁バッテリー工場建設現場で大量に拘禁された韓国人300人に対する釈放交渉を終えたと姜勲植（カン・フンシク）大統領秘書室長が7日に明らかにした。米移民・関税執行局（ICE）が現地時間4日午前10時45分に建設現場を急襲し不法滞在者逮捕作戦を開始して64時間ぶりだ。姜秘書室長はこの日午後4時から始まった高位政府与党協議会で「政府官庁と経済団体