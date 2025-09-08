〈経営コンサルを失職→還暦を過ぎて“タイミーさん”に…「必要なのはスマホのみ」のスキマバイトに60代が挑むとどうなる？〉から続くかつては経営コンサルタントとして鳴らしたものの、還暦間近にして失職。寄る辺もない中、生きていくために仕事を求め、「スキマバイト」に挑戦してみることに。【写真】この記事の写真を見る（3枚）「タイミーさん」と呼ばれながら、さまざまな現場で働いてきた著者によるリアルな体験談をま