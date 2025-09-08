8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELのドキュメントバラエティ番組『MAZZEL DUO MISSION』シーズン1の第2回が、13日正午からFODプレミアムにて配信開始されることが決定した。【番組カット】TAKAHIROと熱い握手を交わすMAZZEL・RAN同番組では、MAZZELのKAIRYU（カイリュウ）、NAOYA（ナオヤ）、RAN（ラン）、SEITO（セイト）、RYUKI（リュウキ）、TAKUTO（タクト）、HAYATO（ハヤト）、EIKI（エイキ）の多種多様な個性をも