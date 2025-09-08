石破総理大臣が9月7日夜、記者会見を開き、辞任する意向を明らかにした。石破首相：米国関税措置に関する交渉に一つの区切りがついた今こそが、そのしかるべきタイミングであると考え、後進に道を譲る決断を致しました。午後6時からの辞意表明の会見で石破首相は、時折、声を詰まらせながら、「忸怩たる思い」「最大の心残り」と悔しさをにじませた。さらに、地方創生や防災庁の設置、コメ政策の転換、物価高騰を上回る賃金上げ、