モデルで俳優の宮部のぞみが、8日発売の『週刊プレイボーイ』38＆39合併号（集英社）の表紙＆巻頭グラビア＆DVDに登場した。【写真】圧巻の美ボディを披露した宮部のぞみ宮部は、2003年5月22日生まれ、愛知県出身。「2019ミス・ティーン・ジャパン」でグランプリを受賞し芸能界デビュー。令和仮面ライダーシリーズ第6弾『仮面ライダーガヴ』でヒロインの甘根幸果を演じ、注目を集めた。現在放送中のドラマ『放送局占拠』（日本