深夜、1時30分──。会見室の席に座る彼女は、驚くほどに、穏やかだった。30分前に、3時間に及ぶ死闘を終えたばかりの彼女は、まだ試合ウェアに身を包んだまま。それでも柔らかな笑みを浮かべる彼女は、会見で開口一番に言った。「正直、まったく悲しくはないの。奇妙だけれど、でも当然とも思えるのは、きっと持てる力をすべて出しきったと感じているから」大坂なおみの復活にファンも大きな拍手を贈ったphoto by AFLO