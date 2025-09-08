143試合に及ぶ長いペナントレースも、いよいよ最終盤を迎えた。パ・リーグは連覇を狙う王者・ソフトバンクを、若き力と勢いで日本ハムが追う展開となっている。はたして、日本ハムの逆転優勝はあるのか。現役時代、日本ハム、ソフトバンクでプレーした鶴岡慎也氏に語ってもらった。ここまでパ・リーグトップの13勝を挙げている日本ハム・伊藤大海photo by Koike Yoshihiro【日本ハムの完投数は12球団トップ】──９月７日現