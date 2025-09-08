西部謙司が考察サッカースターのセオリー第65回ジョアン・ネベス日々進化する現代サッカーの厳しさのなかで、トップクラスの選手たちはどのように生き抜いているのか。サッカー戦術、プレー分析の第一人者、ライターの西部謙司氏が考察します。今回は、パリ・サンジェルマンの20歳のMFジョアン・ネベス。リーグアンでハットトリックするなど得点能力が開花していますが、これはトータルフットボールの完成された姿だとい