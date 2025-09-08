Âè68²ó·²Áü¿·¿ÍÊ¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¶ðÅÄÈ»Ìé¤µ¤ó¡ØÄ»¤ÎÌ´¤Î¾ì¹ç¡Ù¤ÎÃ±¹ÔËÜ¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ì´¤È¸½¡¢²áµî¤È¸½ºß¡¢À¸¤È»à¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ë¤·¤Æ³©Àî¾Þ¸õÊä¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡Ö·²Áü¡×2025Ç¯9·î¹æ¤è¤ê¡¢³ÁÆâÀµ¸á¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë½ñÉ¾¡ÖÇï¤Ï¤É¤³¤Ë¡×¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ê¥º¥à»Í¿Í¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¤¤¿²È¤«¤éÆó¿Íµî¤ê¡¢½é