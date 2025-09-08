マジで、本が読めない……！日本語圏ではなかなか本が売れないという話だけど、欧米では書籍の売り上げは堅調で、若い人たちの間では「ブッククラブ」が流行っていると聞いた。ブッククラブというのは、早い話が読書会のことだろう。いいね、読書会。でも私は、読書も読書会も、正直に言えば苦手である。まずは自己紹介を。高島鈴と言います。アナーカ・フェミニスト、パブリック・ヒストリアンという厄介な肩書きを引き連れて、ラ