突然、認知症になった！脳卒中（脳梗塞、脳出血、クモ膜下出血）の後遺症として認知症になることがあり、これを血管性認知症といいます。アルツハイマー型認知症と並んで、最もよくみられるタイプの認知症です。急性期脳卒中の治療が一段落して、リハビリを開始する頃に認知症の症状が目立ってきます。「突然認知症になった」と言って外来を受診する人は、血管性認知症の可能性が高いと思われます。血管性認知症には、おおまかに分