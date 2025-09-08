日本代表が世界最速で予選を突破した2026年W杯。サッカーの王国であるブラジルは、南米予選で苦しみながらもすでに本大会出場を決めており、10月には来日して日本と対戦する。そのブラジル代表は、今月予選残り2試合を戦うが、注目されたのが、伝統の背番号10の行方だ。33歳になったネイマールはコンディション不良で今回も招集が見送られたほか、彼の代役として10番をつけることもあったヴィニシウス・ジュニオールもロドリゴも呼