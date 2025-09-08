多くの人が衝撃を受けたタレント・遠野なぎこさんの訃報。遠野さんは10代のころから摂食障害を患っていることを公表し、闘病生活をSNSで発信して同じ疾患を抱える人を励ましてきた。摂食障害は精神疾患のなかでも死亡率の高い病気だが、詳しく知らない人も多い。発症の兆候、親はどう寄り添うべきか、支援策などを詳しい医師に聞いた。【写真】頬か痩せこけガリガリに…それでも発信を続けた遠野なぎこさん摂食障害の死亡率は精