7日、ブラジル・サンパウロで抗議デモをしたボルソナロ前大統領の支持者ら（ロイター＝共同）【サンパウロ共同】ブラジルの最大都市サンパウロで7日、クーデター計画などの罪に問われているボルソナロ前大統領の支持者が、判決言い渡しを前に抗議デモを実施した。参加者は、裁判中止を求めるトランプ米大統領に対し、ブラジル政府へ「圧力強化を」と声を上げた。最高裁は12日までに判決を下す予定で、有罪なら40年を超す禁錮刑