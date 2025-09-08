W杯欧州予選、北アイルランド戦で3点目のゴールを喜ぶドイツの選手たち＝7日、ケルン（ロイター＝共同）【ベルリン共同】サッカーの2026年ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会欧州予選は7日、各地で行われ、A組でドイツが北アイルランドを3―1で退け、今予選初勝利で1勝1敗の勝ち点3とした。E組のスペインはトルコに6―0で圧勝し、2連勝で同6。J組は北マケドニア（旧マケドニア）がリヒテンシュタインに5―0で快勝して勝ち点