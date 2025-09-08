「自分の売り」を活かしてセミナー講師になるにはどうすればよいだろうか。アウトプット講座を続けている池田千恵さんは「まずは先生をやってみて“告知→集客→実行”をシミュレーションすることが大切」という――。※本稿は、池田千恵『朝15分からできる！ 週末アウトプット』（日本実業出版社）の一部を再編集したものです。■アウトプットの練習として先生をやってみるアウトプットにチャレンジしたいと思ったら、中途半端で