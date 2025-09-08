プロ野球・阪神は前夜、史上最速でのリーグ優勝を達成しました。この日、2回に犠牲フライで先制した阪神。その後は1点のリードを守りながら試合を優位に進め、6回に再び得点を追加します。試合中盤には先発・才木浩人投手が危険球退場となるなど、まさかの展開にも見舞われましたが、投手陣は広島相手に完封リレー。リードを守り切り勝利しました。球団初となる就任初年度でのリーグ優勝を果たし、笑顔で“優勝監督インタビュー”