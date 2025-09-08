気象台は、午前7時10分に、洪水警報を加茂市、田上町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】新潟県・加茂市、田上町に発表 8日07:10時点下越では、土砂災害に警戒してください。下越、中越では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■三条市□大雨警報・浸水8日朝に警戒1時間最大雨量50mm■加茂市□洪水警報【発表】8日昼前にかけて警戒■村上市□大雨警報・土砂災害