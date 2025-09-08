投資を始めるときは、どのような企業を選ぶといいのか。農林中金バリューインベストメンツ常務取締役兼最高投資責任者の奥野一成さんは「製品やサービスの善し悪しが付加価値を決める時代は終わった。一方で、なおも成長を続けるアップル、ディズニー、キーエンスの戦略には共通点がある」という――。※本稿は、奥野一成『武器としての投資 AI時代を生き抜く資産とキャリアの築き方』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。キ