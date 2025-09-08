ついに、コメ増産を決めた日本。55年以上も減反政策に抵抗し続けたコメ農家の哲学を聴こう。国策で入植した途端、「減反」と言われてコメ不足や価格高騰は需要を見誤ったことで起きた──8月5日、政府はこれまでの農業政策を見直し、コメの増産へと舵を切った。1970年に減反政策が始まって以来の歴史的転換である。コメ農家を苦しめた減反政策に、55年にわたり一貫して反対の声を上げ続けた農業従事者がいる。大潟村あきたこまち生