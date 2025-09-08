「気づいたら夜中に冷蔵庫をあさっていた」「お腹いっぱいなのに、止められず食べ続けてしまう」――そんな経験はありませんか。実は、こうした“過食”の背景には、注意欠如・多動症（ADHD）の特性が隠れていることがあります。特に最近の研究では、ADHD（注意欠如・多動症）と過食症を含む摂食障害の関係が注目されるようになってきました。実際、ADHDの特性をもつ人の中には、食べ方のコントロールに苦しむ人が一定数いることが