突然ですが、「EV」が何の略か知っていますか?「環境にやさしい」で注目されているアレ！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Electric Vehicle 電動車」でした！ガソリンを使わず、電気だけで走るくるまのことです。一般に、環境にやさしいとされていますが、近年それが本当かどうか疑問視されています…