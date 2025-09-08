この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、愛犬にまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。 すれ違うご婦人に「素敵ね～」表情をほめられた犬の写真に2万いいね 三毛犬と野良くろ(@kiri_maro)さんの投稿です。動物も人間と同じように、『表情豊かだな』と感じたことがある人もいるのではないでしょうか。投