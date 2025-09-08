第７６回チャレンジカップ・Ｇ３は９月１３日、阪神競馬場の芝２０００メートルで行われる。長期休養明けだった前走の関ケ原Ｓを勝利したグランヴィノス（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）に期待したい。姉にヴィルシーナ、ヴィブロスがいて、兄にシュヴァルグランと３頭のＧ１馬をきょうだいに持つ良血馬。センスが良く、３度目の重賞挑戦で結果を残したい。新潟大賞典では惜しくも２着だったサブマリーナ