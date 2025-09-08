◆米大リーグマーリンズ５―４フィリーズ（７日、米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）打率３割５厘でナ・リーグ打率首位のフィリーズ、トレー・ターナー内野手が７日（日本時間８日）、敵地のマーリンズ戦の７回に遊ゴロ失策で出塁した際、右太もも裏を痛め、ベンチに下がった。一塁を駆け抜けたターナーは、そのままダッグアウトを指さし、足を引きずりながら試合から退いた。ターナーは２０２４年シーズンも左太も