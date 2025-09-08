気温はまだまだ高いけど、そろそろ“読書の秋”に突入してもいい季節。今注目の新刊4冊を紹介します。『酒亭DARKNESS』恩田陸／文藝春秋／1870円予約できない店が毎日同じ時間に一席空けておくのは？命拾いした男が語った幻聴の「お告げ」とは？ちょっとホラーでミステリアスで民俗学っぽい計13編（＋α）。冷たいカフェオレと洋酒カステラを食べながら読んでいたら長崎が舞台の｢歌うカステラ」という一編が出てきて思わず