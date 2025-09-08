新浪氏辞任の衝撃2025年9月1日、サントリーホールディングスの代表取締役会長の新浪剛史氏が、違法サプリメントを入手した疑いにより警察の家宅捜索がされ、辞任という報道が一気に駆け巡った。捜査では違法な製品は見つかっておらず、逮捕されたわけではない。しかし、新浪氏にサプリメントを送った人物が逮捕され、家宅捜査されたことから、サプリメントを製造する企業のトップとしてふさわしくない行動と判断し、新浪氏は辞任し