この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、お笑い芸人で清掃員のマシンガンズ滝沢(@takizawa0914)さんが投稿していたゴミに関するトリビアです。ゴミを回収しているとお金が捨てられていることがあるそう。断捨離の途中で間違えてお金を捨ててしまいショックを受けたという経験を持つ方もいるかもしれませんね。予期せぬ法律違反をしないために気をつけたいこととは？ 断捨離をしたはいいけれど…