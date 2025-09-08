「俺は(学歴詐称の）田久保真紀伊東市長とは違う」「責任をまっとうすべきであったが、このような形になったことは実に心残りだ」昨年の自民党総裁選で、5度目の挑戦で悲願を遂げた石破茂総理だったが、本人が退陣表明会見で語ったように「道半ば」での退陣に追い込まれた。辞任表明直前には、かつての“側近”からも退陣要求が相次ぎ、石破総理に近い関係者は「結局、人徳のなさが最後まで祟ってしまった」と嘆く。自民党は昨年の