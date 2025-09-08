一般社団法人フィリピン・アセットコンサルティングのエグゼクティブディレクター・家村均氏が、現地から最新状況を解説するフィリピンレポート。今回は、最新のフィリピンの金融政策と経済成長率予想についてみていきます。フィリピン中央銀行、3会合連続利下げ​フィリピン中央銀行（BSP）は、金融緩和策として主要政策金利を3会合連続で引き下げ、25ベーシスポイントの利下げを行いました。これにより、金利は過去3年で最