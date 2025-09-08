西郷真央はシェブロン選手権を制し、優勝者恒例の池にジャンプした。ずぶ濡れになった体を包んでくれた記念の白いバスローブは母親に渡すと、後日教えてくれた。 「母が記念のものを大事に保管してくれるタイプなので、（昨年の米ツアーの新人賞）のトロフィーやメジャーの選手用のバッジ（選手の身分証）などを忘れずに持って帰って、はい！って渡します」西郷家の棚に栄光や記念の品々が陳列されている