第一印象に大きく作用するヘアスタイル。毛量が多いために、重たく野暮ったく見えてしまうという悩みを抱えている人も多いのではないだろうか。そんな男性を、人気美容師が「爽やかな大人の男」に劇的イメチェン。セットが面倒、自信がない人へのオススメのスタイルとは？ さらに「美容師と話したくない…」という人にも有益なアドバイスをもらった。【ビフォーアフター写真】驚きの激変■毛は多ければいいというものではなく…