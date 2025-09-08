大阪・関西万博で、1970年の大阪万博に続き外国のパビリオンで働く81歳の男性がいる。55年前は「月の石」で人気を集めた米国館。今回は米国館の隣にあるフィリピン館が職場。「嫁さんも子どももいないし、ちゃんとした会社に入らずドロップアウトしたけど、人生としてはいろいろあるんです」。なぜ80歳を超えて男性はフィリピン館で働くのか。どんな方法を使って採用されたのか。そこにはドラマがあった。【写真】路上生活をして