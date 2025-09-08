最近、車屋で「エーミング」という馴染みのない言葉を見聞きして、何のことかと疑問に感じている人もいるのではないでしょうか。【写真】エーミングが必要なケースとはどんな時？エーミング作業をしなければいけないに関わらずエーミングを行わないままでいると、車を安全かつ正確に制御できないケースが発生します。本記事では、エーミングとはどんな作業で、どんな時に必要となるのか、気になる費用面も含めて現役の整備士が解説