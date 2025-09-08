「阪神２−０広島」（７日、甲子園球場）２年前とはまた違う優勝の味がした。阪神の近本光司外野手（３０）がデイリースポーツ読者に向けて、特定の試合やシーンで何を感じていたか、何を考えていたかを明かす企画「余韻」。自身２回目のリーグ優勝を成し遂げたプロ７年目は通算１０００安打、国内ＦＡ権取得と自身にとっても節目の年となった。人知れず抱えていた苦悩や悔しさ、３８打席連続無安打の時の心境も告白。今後のチ